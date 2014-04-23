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Dünya

Endonezya'da translar için yatılı Kur'an kursu

Endonezya'da bir ay önce kapatılan ve transların devam ettikleri Kur'an kursu yeniden açıldı

23 Nisan 2014 21:34

Endonezya'da İslami eğitim veren ve transların devam ettikleri yatılı Kur'an kursu bir ay kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı. Java adasında Yogyakarta kentindeki okul, 2008'de faaliyete geçtiği sırada ülke için bir ilk oluşturmuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pesantren Waria adlı okul 2008'de kurulmuş, kurucusunun ölümünden sonra da geçen ay kapanmıştı.

Endonezya medyası, okulun lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) hakları savunucularından Shinta Ratri'ye ait bir eve taşındığını aktarıyor. Jakarta Post gazetesindeki habere göre, okuldaki 35 öğrenci Kuran eğitimi almanın yanısıra çalışma ve para kazanma şansına sahip olacak. Okulda kapanmadan önce bir kuaför salonu kurulmuş, ayrıca geleneksel gelinlik kiralama faaliyeti yürütülmüştü.

Açılış törenine katılan, dini hoşgörü alanında faaliyet gösteren Endonezya İnananların Kardeşliği Forumu'nun lideri Abdül Muhaimin, ''Kuran, insanlar arasında ekonomik, sosyal durumlarıyla siyasi veya dini görüşleri ve cinsiyetleri konusunda ayrım yapmamızı yasaklar'' dedi.

Muhaimin, toplumda damgalanma riskiyle karşı karşıya olan öğrencilerin güçlü olmalarını da diledi.
Jakarta Globe gazetesi, Endonezya'da LGBTİ bireyler konusunda güçlü bir muhalefet olduğuna dikkat çekiyor.

Gazete, 2013'te Eşcinsellerin Küresel Dağılımı Araştırmasını yayınlayan Pew Research Center'in verilerine atıfla, halkın yüzde 93'ün eşcinselleri kabul edilemez bulduklarını aktarıyor.

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