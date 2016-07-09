Endonezya'da trafik tıkandı 12 kişi öldü!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın da bulunduğu Cava adasında Ramazan Bayramı ziyaretleri nedeniyle tıkanan yolda bekleyen en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Brebes kentindeki büyük bir kavşaktaki yol çalışması, bayram trafiğiyle birleşince, üç şeritli yol tıkandı.

Yaklaşık 20 kilometreyi bulan araç kuyruğu, birkaç gün boyunca devam etti.

Hayatını kaybedenlerin birçoğunun yaşlı olduğu ve sıcakta arabada beklemeye dayanamadıkları belirtildi. Bir bebek de egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Brebes'te bayram boyunca hava sıcaklığı 30 derece civarında seyretti.

Yetkililer trafikte sıkışan yolcular için acil durum hattı oluşturdu ancak sağlık ekiplerinin ulaşabileceği bir acil durum şeridi bulunmadığı için bölgeye yardım gidemedi.

Ölümlerin Pazar-Salı günleri arasında gerçekleştiği belirtildi.



Endonezya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Hemi Pramuraharjo "Yolda yardım ekiplerinin geçebileceği bir şerit yok, çözüm bulamıyoruz" dedi.

Ülke genelinde bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarında da yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada nüfus yoğunluğun en fazla olduğu ada olan Java'da yaklaşık 145 milyon kişi yaşıyor.