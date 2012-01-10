-Endonezya'da şiddetli deprem ve tsunami uyarısı CAKARTA (A.A) - 10.01.2012 - Endonezya'nın batısındaki Sumatra adası yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklarken, depremin Açe vilayetinin kıyılarında okyanusun 30 kilometre dibinde meydana geldiğini açıkladı. Endonezya Jeolojik Araştırma Merkezi yetkililerinden Arif Akhir de depremin ardından tsunami uyarısında bulunduklarını söyledi. Endonezya, ''Pasifik Ateş Çemberi'' olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bölgede bulunuyor. Ülkede, 26 Aralık 2004'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.