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Deutsche Welle

Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Depremin ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

07 Aralık 2016 14:16

Endonezya Afet Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Sumatra Adası'nda meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, 73'ü ciddi olmak üzere 300'den fazla kişi yaralandı. Depremin, adada meydana gelen diğer depremlere kıyasla düşük şiddetli olduğu ancak sarsıntının toprağın sadece birkaç kilometre altında gerçekleşmesi nedeniyle verdiği zararın daha büyük olduğu belirtildi.

Depremin merkez üssünün adanın kuzey bölgesinde olduğu bildirildi. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen depremde yaklaşık 180 bin kişinin hayatını kaybettiği adanın kuzey ucundaki Açe eyaleti de depremden etkilenen bölgeler arasında.

Yetkililerin ifadelerine göre, çok sayıda ev deprem nedeniyle yıkıldı. Depremde en az 125 ev, 105 dükkan ve 14 cami zarar gördü. Yetkililer enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda depremzedenin bulunmasından endişe ediyor.

Depremin ardından tsunami alarmı verilmediği bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Endonezya Sumatra AdasıAfet AjansıSumatra AdasıHint OkyanusuAçeDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/DW BÖ/GA

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