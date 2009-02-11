Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'da, Sulavesi Adası'nın kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi



Tsunami alarmı kaldırıldı



Endonezya'nın Sulavesi Adası'nın kuzeyinde meydana gelen şiddetli depremden sonra yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.



Endonezya Meteoroloji Dairesi, tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirirken, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



Bu arada depremin anlık büyüklüğünü daha önce 7.5 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi, büyüklüğü 7 olarak düzeltti. Daire, depremin, Sulavesi Adası'nın kuzeyindeki Manado kentinin 315 kilometre açığında, okyanus tabanının yaklaşık 30 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi ayrıca, depremden sonra bölgede 5.9 ve 5.6 büyüklüklerinde 2 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu.

