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Dünya

ENDONEZYA'DA SELİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR TELUK VONDAMA (A.A)

06 Ekim 2010 12:10

-ENDONEZYA'DA SELİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR TELUK VONDAMA (A.A) - 06.10.2010 - Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi. Yetkililer, Batı Papua vilayetinde önceki gün şiddetli yağmurların başlamasından hemen sonra toprak kaymasının olduğu Wasior köyünde insanların kaçmaya bile fırsat bulamadığını belirterek, felaket nedeniyle 30 evin yerle bir olduğunu söyledi. Şimdiye kadar toprak altından 75 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydeden yetkililer, kurtarma çalışmaları sürdükçe ölü sayısının arttığını belirterek, 90 yaralının da hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Bu arada bir savaş gemisinin Endonezya'nın doğu ucundaki bölgeye çadır ve ilaç yardımı ulaştırdığı, 2 binden fazla kişinin kamu binaları ve geçici kamplarda barınmaya çalıştığı bildiriliyor.

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