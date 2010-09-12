-ENDONEZYA'DA SEL CAN ALDI CAKARTA (A.A) - 12.09.2010 - Endonezya'nın iç kesimlerinde meydana gelen sellerde 10 kişi öldü, 14 kişi kayboldu. Yerel basının haberlerinde sellerin, Endonezya'nın turistik Borneo adasında, kabaran Kinarum nehrinin kıyılarında dün sabah saatlerinde başladığı belirtildi. Haberlerde seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun, Ramazan Bayramı'nın son gününde nehirde yüzen çocuklar olduğu kaydedildi. MetroTV adlı televizyon kanalı sudan 10 ceset çıkarıldığını duyururken, Detik.com adlı internet sitesi de sellerde kaybolan 14 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Endonezyalı yetkililer ise henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.