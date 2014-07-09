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Dünya

Endonezya'da seçimler Ankara'ya döndü!

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki aday Joko Widodo ve Prabowo Subianto seçimi kazandıklarını iddia ettiler

09 Temmuz 2014 19:52

Endonezya'da, cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün oy kullanıldı. Her iki aday da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını iddia etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cakarta valisi Joko Widodo, sandıklar kapandıktan kısa bir süre sonra basına konuştu ve "ilk sayımlara göre kendisinin önde olduğunu" söyledi.

Bir saat sonra eski komutan Prabowo Subianto bir açıklama yaparak, tahminlere göre, Endonezya halkının kendisine "destek ve yetki verdiğini" söyledi.

Resmi sonuçların 21-22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
Dünyanın en büyük üçüncü demokrasisi olarak gösterilen Endonezya'da, 190 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
Seçimler, iki aday arasında kıyasıya bir rekabet içinde geçiyor.

 

Anketlerde Widodo önde görünüyordu

 

Seçim sonrası yapılan anketlerde, Widodo'nun az bir farkla öne geçtiği söylenmişti. Endonezya'nın en eski düşünce kuruluşlarından CSIS, seçim sonrası anketlerine göre Widodo'nun yüzde 52 ile seçimi önde götürdüğünü belirtiyor.
"Kampos.com" adlı internet haber sitesi de benzer bir sonucu öngörüyor.

Yerini seçilen adaya devredecek olan Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, "iki kez seçilme şartı" nedeniyle üçüncü defa aday olamıyor.
 
Her iki aday da seçim kampanyası sürecinde "ulusalcı" bir dil kullandı ve ekonomi, yolsuzluk ve diğer iç sorunlara dair çözüm vaadetti.

Ancak adayların işsizlik sorunu ve ekonomik büyümenin devamı gibi konularda detaylı bir çözüm önerisi sunmadığı belirtiliyor.

 

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