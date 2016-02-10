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Dünya

Endonezya'da savaş uçağı bir evin üzerine düştü

Kazada iki pilot hayatını kaybetti, evde bulunan kadın da ağır yaralandı

10 Şubat 2016 12:18

Endonezya'da bir savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında bir evin üstüne düştü. Kazada uçağın içinde bulunan iki pilot hayatını kaybederken evde bulunan bir kadın da ağır yaralandı.

Posta'da yer alan habere göre, hava Kuvvetleri sözcülerinden Hamdi Londong,  Doğu Java bölgesinin Malang kentinde bulunan Abdul Rahman Saleh Üssü yakınlarında rutin eğitim uçuşunu yapan uçağın bir evin üstüne düştüğünü açıkladı.

Londong, kazada Brezilya yapımı Embraer EMB 314 Super Tucano tipi uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini, evdeki bir kadının ağır yaralandığını belirtti.

Sözcü Londong, kazanın nedenini belirlemek için olay yerine araştırma ekibi gönderildiğini ifade etti.

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