Endonezya'da recm yasasına onay verildi

Endonezya'nın yarı özerk eyaleti Banda Açe, zinadan suçlu bulunanların recm cezasına çarptırılmasına izin veren yasayı kabul etti.



Yasa tasarısını hazırlayan milletvekillerinden Bahrum Raşid, parlamentonun bugün yapılan oturumunda oya sunulan tasarının oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.



Eşcinselliği suç olarak kabul eden ve ahlaki açıdan kabul edilemeyecek davranışların 8 yıla varan hapisle cezalandırılmasını öngören yasa, 30 gün içinde uygulanacak.



İnsan hakları örgütleri yasaya karşı çıkmışlardı.

