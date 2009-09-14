Endonezya'da recm yasasına onay verildi

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|Endonezya'nın yarı özerk eyaleti Banda Açe, zinadan suçlu
bulunanların recm cezasına çarptırılmasına izin veren yasayı kabul
etti.
Yasa tasarısını hazırlayan
milletvekillerinden Bahrum Raşid, parlamentonun bugün yapılan oturumunda oya
sunulan tasarının oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.
Eşcinselliği
suç olarak kabul eden ve ahlaki açıdan kabul edilemeyecek davranışların 8 yıla
varan hapisle cezalandırılmasını öngören yasa, 30 gün içinde
uygulanacak.
İnsan hakları örgütleri yasaya karşı
çıkmışlardı.