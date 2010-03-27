Endonezya’da porno yasasına isyan

T24 - Kadınları üstsüz gezen Papualılar ve Bali sakinleri, çıplak tanrıçaları da kapsayan anti-porno yasasını tanımıyor. Cinsel içerikli konuşmaları da yasaklayan kanuna uymayanlar 12 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.



Endonezya’da 2008 yılında kabul edilen ve önceki gün Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan pornografiyle mücadele yasası ülkeyi böldü. Turistik Bali bölgesi ile kadın kabile üyelerinin üstsüz gezdiği Papua bölgesi, yasaya uymayacaklarını açıkladı.



Endonezya’da İslamcı partilerin desteğiyle 2008’de kabul edilen anti-porno yasası, cinselliği çağrıştıran görüntüleri, işaretleri, hatta konuşmaları yasaklıyor. Yasaya uymayanlar 12 yıla kadar hapis ve 795 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Yasaya karşı çıkanlar kanun metninde “pornografi” tanımının yeterince net olmadığını, İslamcıların diğer dinlerin mensuplarına baskı uygulamasına olanak tanındığını ve sanatsal, dini ve kültürel özgürlüklere yönelik saldırıların haklı gösterilmesine yol açtığını belirtiyordu. Ülkedeki kültür, sanat ve insan hakları kuruluşları, yasanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak Mahkeme, 8’e karşı 1 oyla aldığı kararla yasayı onayladı.



Bunun üzerine Bali ve Papua yöneticileri, yasanın kendi bölgelerindeki toplumsal koşullara uygun olmadığını, yasaya uymayacaklarını açıkladı. Papua bölge meclisi başkan yardımcısı Komarudin Watubun, bu bölgede kabilelere mensup kadınların üstsüz gezdiğini vurgulayarak, yasanın burada uygulanamayacağını söyledi. Watubun, “Papua’daki insanlar kanunlarla pek ilgilenmezler” dedi. Bali Valisi Mangku Pastika da, yasanın, turistik bir bölge olan Bali’nin toplumsal yapısına aykırı olduğunu söyledi.



Pornografiyle mücadele yasasının kabul edilmesinin ardından geçen ocak Java Adası’ndaki bir gece kulübünde çalışan 4 egzotik dansçı ile 2 yönetici tutuklanmıştı. 6 kişi, pornografi karşıtı yasa kapsamında yargılanan ilk kişiler olmuştu.





