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Dünya

ENDONEZYA'DA PİRİNÇ KARŞITI KAMPANYA CAKARTA (A.A)

02 Aralık 2010 11:24

-ENDONEZYA'DA PİRİNÇ KARŞITI KAMPANYA CAKARTA (A.A) - 02.12.2010 - Endonezya'da hükümet, halkı bilinçlendirmek amacıyla "ayda bir kez pirinç yememe" kampanyası başlattı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Genel Sekreteri Indroyono Soesilo, "Endonezya'da beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve halkı pirinçsiz de sağlıklı beslenilebileceği fikrine inandırmak gerektiğini" söyledi. Genel Sekreter, "manyok, patates ya da hintirmiğinin denenebileceğini, ülkede pirinçten farklı ve daha besleyici 66 bitkinin yetiştirilebileceğini" vurguladı.      Ancak Asya'nın başka bölgelerinde olduğu gibi Endonezya'da da çok sayıda yoksul köylü için pirinç başlıca besin ve geçim kaynağı. Ayrıca beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmaya yanaşmayan halk, hükümetin bu kampanyasına pek de sıcak bakmıyor. 23 yaşındaki Andi Santoso, "Sabah, öğlen, akşam pirinç yiyorum. Pirinçsiz bir yemek, hiçbirşey yememek gibi. Başka ne yiyebilirim" dedi. Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'da, gıda güvenliğini kalıcı olarak sağlamak için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade ediliyor. 240 milyon kişinin yaşadığı ülkede bir kişi yılda 100 kilogramdan fazla pirinç tüketiyor, bu da Endonezyalıların Japonlardan ve Çinlilerden daha çok pirinç yediği anlamına geliyor.

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