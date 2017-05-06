Endonezya'da onlarca mahkûm hapishaneden topluca firar etti

Endonezya'nın Pekanbaru kentindeki Sialang Bungkuk hapishanesinde bulunan onlarca mahkûm topluca firar etti.

Yerel TV kanallarında yayınlanan görüntüler, mahkûmların hapishanenin ana giriş kapısında koşarak kaçtığını gösteriyor.

Yaklaşık 200 kişinin, Cuma namazı için hücrelerinden çıkmalarına izin verilmeleri ardından kaçtıkları belirtiliyor.

Hapishanede kapasitesinin üstünde mahkûm olduğu bildiriliyor.

Kaçan mahkûmların yaklaşık üçte birinin yakalandığı aktarılıyor.

Yetkililer, 300 kişilik kapasitesi olan hapishanede yaklaşık 1900 mahkûmun bulunduğunu, sadece beş, altı gardiyanın çalıştığını açıkladı.

Kentin bulunduğu bölgenin adalet bakanlığından bir yetkili, daha önce mahkûmların bazı gardiyanları, kendilerine şiddet uygulamakla suçladıkları ve bununla ilgili şikâyette bulunduklarını söyledi.

Şehrin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, kaçak mahkûmları aramaya devam ediyor.