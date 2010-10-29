T24 LogoT24 Logo
Dünya

ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 370'E ÇIKTI MENTAWAİ ADALARI (A.A)

29 Ekim 2010 02:20

-ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 370'E ÇIKTI MENTAWAİ ADALARI (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da şiddetli depremin yol açtığı tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 370'e yükseldi. Ülkenin batısını vuran tsunaminin harap ettiği adalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken bulunan yeni cesetlerle can kaybı sayısının artacağı tahmin ediliyor. Endonezya'da üç gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami felaketinden sonra kayıp yüzlerce kişiyi bulma ümidinin kaybedilmekte olduğunu belirten yetkililer, bazı cesetlerin denize sürüklenmiş olabileceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24