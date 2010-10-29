-ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 370'E ÇIKTI MENTAWAİ ADALARI (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da şiddetli depremin yol açtığı tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 370'e yükseldi. Ülkenin batısını vuran tsunaminin harap ettiği adalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken bulunan yeni cesetlerle can kaybı sayısının artacağı tahmin ediliyor. Endonezya'da üç gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami felaketinden sonra kayıp yüzlerce kişiyi bulma ümidinin kaybedilmekte olduğunu belirten yetkililer, bazı cesetlerin denize sürüklenmiş olabileceğini bildirdi.