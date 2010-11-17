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Dünya

ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 273'E ÇIKTI MERAPİ (A.A)

17 Kasım 2010 14:30

-ENDONEZYA'DA ÖLÜ SAYISI 273'E ÇIKTI MERAPİ (A.A) - 17.11.2010 - Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen bir dizi patlamanın ardından ölenlerin sayısı 273'e çıktı. Kurtarma ekipleri, 26 Ekimden bu yana 273 kişinin öldüğünü, yanardağın çevresindeki bölgelerden tahliye edilen 300 bin kişinin kamplarda yaşamlarını sürdüğünü belirtti. Cava adasındaki yanardağın çevresindeki bölgelerden kaçan yaklaşık 50 bin kişinin evlerine döndüğü ancak yanardağın faaliyeti azalsa da halen bir tehdit olduğu vurgulandı. Daha önce yapılan açıklamada, patlamalar nedeniyle 259 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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