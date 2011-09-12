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Dünya

Endonezya'da Müslüman Hristiyan çatışması: 3 ölü AMBON (A.A)

12 Eylül 2011 12:10

-Endonezya'da Müslüman Hristiyan çatışması: 3 ölü AMBON (A.A) - 12.09.2011 - Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, Müslüman ve Hristiyan gruplar arasında dün çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Ambon trafik polisi şefi Polis Yüzbaşı Marinus Djati bugün yaptığı açıklamada, çatışmanın, trafik kazasında öldüğü belirtilen Müslüman bir motosikletli taksi sürücüsünün Hristiyanlarca işkence edildiği ve öldürüldüğü yönünde çıkan söylentiler üzerine başladığını söyledi. Ölen taksi sürücüsünün cenaze töreninin ardında birbirlerine hakaret eden grupların daha sonra taşlar ve geniş kenarlı bıçaklarla birbirlerine saldırdıklarını belirten Djati, polisin havaya uyarı ateşi açarak çatışan grupları ayırmaya çalışmasına karşın evlerin, arabaların ve motosikletlerin ateşe verilmesine engel olamadığını kaydetti. Yaralıların kaldırıldığı hastane sözcüsü Ita Sabrina yaptığı açıklamada, çatışmalarda ölenlerden ikisinin lise öğrencisi olduğunu söyledi. Endonezya Ulusal Polis yetkilisi Polis Binbaşı Anton Bachrul Alam da bölgedeki gerginliği azaltmak üzere özel kuvvetlere mensup 200'den fazla askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Endonezya'da nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturmasına karşın, Moluku eyaleti ile ülkenin doğusundaki bazı bölgelerinde Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu yerler de bulunuyor. Ambon kentinde 1999 ile 2002 yıllarında yaşanan dini temelli çatışmalarda 9000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ancak 2002'den itibaren bölgede dini temelli şiddet olayları meydana gelmiyordu.

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