Endonezya'da magazine karşı fetva yayınlandı

T24- Endonezya’da halkın ünlülerin hayatlarıyla ilgili söylenti, hakaret ve zina içeren televizyon programlarını izlememeleri için fetva yayınlandı.



Ülkenin baş müftülerinden oluşan Ulema Konseyi’nin fetvasında, bu tür programların halkın ahlâkını bozduğu ve gençleri kötü yola sürüklediği öne sürülüyor.



Fetva, ülkenin en ünlü şarkıcısıyla iki kadın TV sunucusu arasındaki cinsel ilişki skandalıyla ilgili.



Tüm Endonezya halen Nazril Ariel adlı erkek şarkıcıyla eski ve yeni kız arkadaşlarının birlikte seks yaptığını gösteren video filmini konuşuyor. Hem Ariel hem de TV sunucuları filmin sahte olduğunu öne sürüyor.