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Dünya

ENDONEZYA'DA LOKON YANARDAĞI PATLADI CAKARTA (A.A)

15 Temmuz 2011 11:28

-ENDONEZYA'DA LOKON YANARDAĞI PATLADI CAKARTA (A.A) - 15.07.2011 - Endonezya'da Lokon Yanardağı'nın patladığı bildirildi. Sulavesi Adası'nın kuzeyinde bulunan 1579 metre yüksekliğindeki yanardağın, bir buçuk kilometre yüksekliğe kadar kül püstürtmeye ve lav çıkarmaya başladığı belirtildi. Yanardağın, geceyarısından hemen önce patlamasıyla çevredeki tarım alanında yaşayan halk panik içinde kaçarken, kraterin çevresindeki ormanda da yangın çıktı. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, deprem, tsunami ve volkan patlamalarının sıkça olduğu "Ateş Çemberi" içinde bulunuyor.

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