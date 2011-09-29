-Endonezya'da küçük uçak düştü MEDAN (A.A) - 29.09.2011 - Endonezya'nın batısında 18 kişiyi taşıyan küçük uçak dağlık bir bölgeye düştü. Uçaktakilerin öldüğünden endişe ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Bambang Evran, Kuzey Sumatra'dan Açe'ye giden İspanyol yapımı CASA C-212 tipi uçağın, 30 dakikalık uçuşun yarısında kuleyle irtibatı kaybettiğini belirtti. Hava kuvvetleri yetkilisi Bonar Hutagol da irtibatın kesilmesinden birkaç dakika sonra pilotun tehlike alarmı verdiğini, ancak uçağın yine radardan çıktığını söyledi. Görgü tanıkları uçağın dağlık Bahorok köyüne düştüğünü ifade etti. Arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye seferber edildiği kaydedildi.