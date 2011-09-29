T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da küçük uçak düştü MEDAN (A.A)

29 Eylül 2011 12:34

-Endonezya'da küçük uçak düştü MEDAN (A.A) - 29.09.2011 - Endonezya'nın batısında 18 kişiyi taşıyan küçük uçak dağlık bir bölgeye düştü. Uçaktakilerin öldüğünden endişe ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Bambang Evran, Kuzey Sumatra'dan Açe'ye giden İspanyol yapımı CASA C-212 tipi uçağın, 30 dakikalık uçuşun yarısında kuleyle irtibatı kaybettiğini belirtti. Hava kuvvetleri yetkilisi Bonar Hutagol da irtibatın kesilmesinden birkaç dakika sonra pilotun tehlike alarmı verdiğini, ancak uçağın yine radardan çıktığını söyledi. Görgü tanıkları uçağın dağlık Bahorok köyüne düştüğünü ifade etti. Arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye seferber edildiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24