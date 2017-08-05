Endonezya'da kasıtlı orman yakanlar için 'vur' emri

Endonezya'da ormanlık alanları kasıtlı ateşe verenlerin vurulması emri verildi.

Sumatra Adası'ndaki Jambi eyaletinde orman yangınlarından sorumlu birliğin komutanı Colonel Refrizal, yaptığı açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadelede ormanlık alanları kasıtlı olarak ateşe verenler için "vur" emri çıkarttıklarını söyledi.

Refizal, kasten yangın çıkaranlara karşı "vur" emrinin sorumlu şekilde yerine getirileceğinin altını çizerek, bununla da sert tutum ve ciddiyetlerini göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jambi eyaletinde devam eden orman yangınında 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Nugroho ayrıca, bölgede sahibi tarafından kasıtlı olarak ateşe verilmiş bir arazinin bulunduğunu bildirdi.

Bu arada, Güney Sumatra eyaletinde de orman yangınlarıyla mücadele amaçlı benzer emrin çıkartıldığı aktarıldı.

Endonezya'da orman yangınları, 1990'ların ortalarından bu yana tekrar eden bir sorun olarak öne çıkıyor. Çevre örgütleri, orman yangınlarının her yıl aynı dönemde çıkmasının rastlantı olmadığını, palmiye yağı şirketlerinin, verimi azalan ağaçları makinelerle temizleme maliyetinden kaçmak için yaktıklarını savunuyor.