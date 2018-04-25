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Dünya

Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda yangın: En az 10 kişi öldü

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Endonezya'da yasa dışı açılıp işletilen bir petrol kuyusunda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

25 Nisan 2018 11:47

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Endonezya\'da yasa dışı açılıp işletilen bir petrol kuyusunda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Sumatra Adası\'nın Açe bölgesindeki bir petrol kuyusunda meydana gelen yangında yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ranto Peureulak polisinden yapılan açıklamada, çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen ve yaralananların, petrol yüklemesi için kuyu çevresinde bulunanlar olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklara göre, Sumatra Adası\'nın kuzey burnunu oluşturan Açe bölgesinde bulunan çok sayıda yasa dışı petrol kuyusu, yerel halk tarafından açılıp işletiliyor.

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