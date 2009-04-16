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Dünya

Endonezya'da iki büyük deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 6,6 ve 5,5 şiddetinde 2 deprem meydana geldi.

16 Nisan 2009 03:00

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 6,6 ve 5,5 şiddetinde 2 deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün, Sumatra Adası'nın 209 kilometre kuzeybatısında ve 42 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TSİ 23.00 sularında olan bu depremden yaklaşık 90 dakika önce yine aynı bölgede meydana gelen depremin şiddeti ise 5,5 olarak ölçüldü.
Açıklamada, sözkonusu iki depremin tsunami tehlikesi oluşturmadığı, ancak kimi lokal dalgalara yol açabileceği kaydedildi. (aa)

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