Endonezya'da güzellik yarışması öfkesi: Miss World cehenneme git

Endonezya'da, Bali adasında düzenlenen güzellik yarışması Miss World'e karşı protesto gösterileri devam ediyor.

İslam Savunucuları Cephesi ve İslam Toplumu Forumu'nun yüzlerce üyesi dün akşam başkent Cakarta'da yarışmayı protesto etmek için toplandı.

Göstericiler, "Miss World'ü Reddedin" ve "Miss World Cehenneme Git" yazılı pankartlar açtı.

Bali’ye gitmeye kalkıştılar

Benzer gösteriler Doğu Java'nın Jember ve Banyuwangi kentlerinde de düzenlenirken, polisin burada göstericilerin Bali'ye gitmelerini engellediği belirtildi.

Endonezya'nın Bali adasında 63. Miss World yarışması düzenleniyor.