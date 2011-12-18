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Dünya

Endonezya'da göçmen teknesi battı

Endonezya’da göçmen taşıyan tekne, Cava Adası açıklarında battı. 76 kişi kurtarılırken, aralarında Türklerin de bulunduğu 200’den fazla kişi kayboldu.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Endonezya’da göçmen taşıyan tekne, Cava Adası açıklarında battı. 76 kişi kurtarılırken, aralarında Türklerin de bulunduğu 200’den fazla kişi kayboldu.
 



100 yolcu kapasiteli ahşap gemi, Java adasının doğusundaki Prigi kıyısı yakınlarında battı.


İçinde Ortadoğu’dan gelen 200’den fazla göçmenin bulunduğu gemiden şu ana kadar 76 kişi sağ olarak kurtarıldı.


Kurtarma ekipleri, dev dalgalar arasında kayıp olan 200’den fazla kişiyi arıyor.


Gemide Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dan gelen kadın, çocuk ve erkeklerin bulunduğu bildirildi.


Endonezyalı yetkililer ve kazadan kurtulanlar, geminin yüksek dalgalar nedeniyle birden sallanmaya başladığını, bunun üzerine insanların paniğe kapıldığını, zaten haddinden fazla dolu olan geminin battığını ifade etti.


Polis yetkilileri, artık daha fazla canlı bulma ümitlerinin kalmadığını belirterek, yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalara rağmen 4 balıkçı gemisinin, deniz kuvvetlerine ait bir savaş gemisinin kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydettiler.


Yetkililer, kimlikleri tespit edilemeyen bir grubun insanları 4 otobüse doldurduktan sonra bir limana getirerek, Hindistan Okyanusu'ndaki Avustralya toprağı Christmas Adası'na götürmeyi taahhüt ettiklerinin belirlendiğini söyledi.


Nüfusu 240 milyon olan Endonezya'da irili ufaklı 18 binden fazla ada bulunuyor. Bu durum yetkililerin binlerce mili bulan sahil kıyılarını denetlemesini imkansız kılıyor.


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