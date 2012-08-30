Endonezya'da gemi battı; 140 mülteci kayıp



Avustralya İçişleri Bakanı Jason Clare, batan tekneden şimdiye kadar 6 kişinin kurtarıldığını, kaybolan 140'ı aşkın mültecinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Clare, kazazedelerin Cava adasının 75 kilometre güneybatısında kurtarma çalışmalarına katılan Liberya bandıralı ''APL Bahrain'' adlı bir ticaret gemisi tarafından kurtarıldığını belirtti.

'Suda cesetler yüzüyordu'

APL Bahrain gemisinin kaptanı Manuel Nistorescu, Fairfax Media adlı basın kuruluşunun internet sitesine yaptığı açıklamada suda bazıları ölmüş, daha fazla sayıda kişi gördüğünü söyledi.

6 Afgan kurtarıldı

Nistorecsu, arama çalışmalarına son vermek üzereyken, karanlık sulardan gelen ıslık ve bağırma sesleri üzerine harekete geçerek kurtardıkları 6 Afgan erkeğin yaklaşık 24 saat suda kaldıklarını belirtti. Nistorescu batan gemide kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Avustralya Deniz Güvenliği kurumu sözcüsü Jo Meehan, Avustralya makamlarının bir uydu telefonu aracılığıyla gemidekilerden biri tarafından yapılan ve motorunda arıza çıkan gemide 150 yolcunun bulunduğuna ilişkin bir yardım çağrısı aldığını söyledi.

Geminin, bu sırada Cava adasının 15 kilometre açığında bulunduğunun belirlendiğini kaydeden Meehan, Endonezya'nın 2 gemi ve bir helikopterle dün geç saatte başlattığı arama çalışmalarında teknenin izine rastlanmadığını anlattı.

Meehan, APL Bahrain'in dışında 4 ticari gemi, Avustralya'ya ait bir uçakla sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına bugün Endonezya hükümetine ait gemiler, Avustralya Deniz Kuvvetleri'nden bir devriye gemisi ile 2 Avustralya uçağının da katıldığını söyledi.