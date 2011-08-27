-Endonezya'da feribot battı CAKARTA (A.A) - 27.08.2011 - Endonezya'nın Sulawesi adası açıklarında bir feribotun kötü hava şartları nedeniyle batması sonucu 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu. Gemideki tam yolcu sayısının henüz doğrulanamadığını belirten Endonezya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Bambang Ervan, arama ve kurtarma ekiplerinin denizden en az 95 kişiyi kurtardıklarını 5 kişinin ise halen bulunamadığını söyledi. Bajoe'den yola çıkan Windu Karsa adlı feribotun Sulawesi adasının güneydoğusundaki Kolaka'ya gittiği sırada battığı belirtildi.