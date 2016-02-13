Endonezya’da eşcinsel emojilere yasak!

Endonezya’da Facebook ve WhatsApp’ta kullanılan eşcinsel emojilere yasak geldi. Bakanlık açıklamasında "Böyle içeriklere kültürel ve dini normlarımız nedeniyle Endonezya’da izin verilmez. Operatörler de buna saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

Time dergisinin haberine göre, Yasaklanması istenen ’emoji’ler arasında el ele tutuşan aynı cinsiyetteki karakterler ve gökkuşağı bayrağı da var.

Line, Endonezya'da halk tarafından en çok kullanılan ikinci internet üzerinden mesajlaşma servisi. Resmi Facebook sayfasından söz konusu ‘emoji’ler için özür dileyen Line, telekomünikasyon bakanlığının isteğini ilk yerine getiren şirket oldu.