-ENDONEZYA'DA DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ CAKARTA (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında dün gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunaminin bir köyü vurduğu, 160 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, Mentavai adalarındaki Güney Pagai'nin 78 kilometre batısını vuran depremde, kıyıdaki Betu Monga köyündeki binaların çoğunun yıkıldığını, depremden sonra tsunami oluştuğunu belirttiler. Köyde yaşayan 200 kişiden ancak 40'ına ulaşılabildiği, çoğu kadın ve çocuk 160 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Köyde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Güney Pagai adasında depremden sonra oluşan dalgaların kıyıdaki köylerin 600 metre içine girdiği, Kuzey Pagai'de ise dalgaların evlerin çatılarına kadar çıktığı bildirildi. Bu arada, Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Dairesi, 8 ila 10 Avustralyalının bulunduğu bir turist teknesiyle depremden sonra irtibatın kesildiğini açıkladı. Depremde, Betu Monga'nın yakınındaki Malakopa köyünde bir kişinin öldüğü belirtilmişti.