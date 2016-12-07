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BBC Türkçe

Endonezya'da deprem: En az 25 ölü

Sumatra adasının kuzeyindeki Açe bölgesi yakınlarında, deniz altında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde onlarca bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan en az 25 kişi hayatını kaybetti.

07 Aralık 2016 11:27

Sumatra adasının kuzey ucunda bulunan Açe bölgesi yakınlarında, deniz altında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen depremin etkisiyle, onlarca binanın yıkıldığı belirtiliyor.

İlk belirlemelere deprem nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. BBC Endonezya servisine konuşan yetkililer enkaz altında kalanlar olduğunu, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin 17.2 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji Müdürlüğü, tsunami riski bulunmadığını belirtti.

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami nedeniyle Endonezya'da 120 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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