Endonezya'da değnek cezası: Erkeğe yakın durdun!

Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya'da 20 yaşındaki bir kadın, 'erkek arkadaşına fazla yakın durduğu' gerekçesiyle değnek cezasına çarptırıldı. Cezalandırma dün sabah ülkenin şeriat düzeniyle yönetilen Aceh eyaletinin başkenti Banda Aceh'te yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan 20 yaşındaki genç kadının ‘infazı’ halka açık bir meydanda gerçekleştirildi. Yüzü maskeli bir infaz görevlisi kadının sırtına değnekle 23 kez vurdu. İnfaz halkın gözü önünde yapıldı.

Çevrede toplanan kalabalık infaz sırasında kadını yuhaladı. Geçen hafta da başka bir kadına yine bir erkeğe fazla yakın durduğu için meydanda değnekle vurulmuştu.

Aceh eyaleti ülkenin doğrudan şeriatla yönetilen tek bölgesi olarak biliniyor. Yürürlükte olan şeriat hukukuna göre evli olmayan çiftlerin yakınlaşması yasak.