-ENDONEZYA'DA CAN KAYBI ARTIYOR CAKARTA (A.A) - 27.10.2010 - Endonezya'yı vuran tsunami ve volkan felaketlerinde can kaybı yükseldi. Yetkililer, Sumatra adasının batısında meydana gelen depremin ardından Mentavai takımadalarında yer alan çok sayıda köyü yerle bir eden tsunamide ölenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini belirttiler. 3 metreyi aşkın dalgaların yıktığı köylerde kaybolanların sayısının 502 olduğunu belirten yetkililer, can kaybının artmasından endişe edildiğini kaydettiler. Endonezya makamları, komşu Java adasında kısa süre önce faaliyete geçen ülkenin en aktif yanardağı Merapi'nin püskürmesi sonucu ölenlerin sayısının da 25'e yükseldiğini bildirdiler. Gökyüzünde 1,5 km yüksekliğe zehirli duman ve kül püskürten Merapi volkanından fışkıran lavlar sonucu ölenler arasında yanardağ ile ismi özdeşleşen ve "Merapi'nin ruhani koruyucusu" diye bilinen Mbah Marijan da bulunuyor. Yaşı 80 civarındaki Marijan'ın kratere 4 km uzaklıktaki evinde yanmış vaziyette bulunduğu belirtildi. Amerikan Başkanı Barack Obama da, Endonezya'nın karşılaştığı felaketlerle ilgili bir mesaj yayınlayarak, dost ülke Endonezya'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu ve ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.