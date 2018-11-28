Endonezya'da çakılan uçağın pilotlarının düzeltilmemiş bir arıza ile mücadele ettiği ortaya çıktı

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Jakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan ve 189 kişinin hayatını kaybettiği Lion Air uçağının pilotlarının uçuş süresince uçağın otomatik sistemleriyle mücadele etmek durumunda kaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu bu sorunun bir önceki uçuşta da meydana geldiği ancak sorunun çözülmediği görüldü.

ABD haber ajansı Associated Press'in haberine göre düşen uçakta bulunan ve uçağın irtifasını kaybetmemesi için gerektiğinde otomatik olarak burnunu aşağı doğru iten bir güvenlik sistemi arıza yaptı. Kara kutuda yer alan uçuş verilerine göre pilotlar yaklaşık 26 defa uçağın burnunu öne kaldırmak zorunda kaldı. Yapılan araştırmalar sonucu bu sorunun bir önceki uçuşta da yaşandığı, ancak o uçuşun pilotlarının bu otomatik sistemi kapattığı ortaya çıktı. Düşen uçağı inceleyen ekipte bulunan biri bu uçuşun pilotlarının da neden sistemi kapatmadığını anlmadığını belirtti. Sistemin bu arızayı yapmasının sebebinin sensörlerinin verileri doğru almaması olduğu da belirtildi.

Eski bir Boeing mühendisi olan Peter Lemme kişsel blogunda yaptığı değerlendirmede "Arıza uçuştan önce düzeltilseydi, bu kazayı yaşamazdık" yorumunda bulundu.