Endonezya’nın Aceh eyaletinde eşcinsel ilişkiye sopa cezası!

Endonezya’da şeriat kanunlarının geçerli olduğu Aceh eyaletinde bu hafta yürürlüğe girecek olan yasaya göre eşcinsel ilişkiye girenlere 100 ay hapis, 100 kırbaç veya 1000 gram altın cezası uygulanacak.

KaosGL’den Nihal Eriş’in haberine göre, ilk olarak 2014 yılında kararlaştırılan bu uygulama, Endonezya’nın Aceh eyaletinde bu hafta yürürlüğe girecek.

Ülkenin İslami Şeriat hukukunun geçerli olduğu tek bölgesi Aceh’te özerk bir suç ve ceza denetimi sistemi var.

Eyalette geçerli bu yeni yasa ile kadın, erkek, yabancı uyruklu, yerli, Müslüman ve gayr-i Müslüman olmak üzere herkesin eşcinsel ilişki yaşaması yasak.

Yasaya göre eşcinsel ilişkiye girenlere 100 ay hapis, 100 kırbaç veya eşdeğerinde 1000 gram altın cezası uygulanacak.

Yeni yasa ile Endonezya’daki yabancı ülke vatandaşları da cezalandırılacak.

Af Örgütü uyardı

Af Örgütü’nün Asya Sorumlusu Richard Bennett daha önceki bir açıklamasında şöyle demişti:

"Bu yasa Aceh’te yaşayan ve halihazırda bu durumlarla yüzleşen pek çok kişinin homofobi, korku ve sıkıntı atmosferine maruz kalmasına sebep olacak. Evlilik dışı cinsel ilişkiyi suç sayan yasalar, kadınların tercihlerinin denetlenmesi ve cezalandırılması için orantısız bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri konusunda suçlamalara maruz kalacaklarından korkan kadınların, tecavüzü ve cinsel şiddeti ihbar etmelerinde bu yasalar caydırıcı bir rol oynuyor.”

Af Örgütü’ne göre, Aceh’te en az 156 kişi 2010 senesinden beri kumar, Ramazan’da yemek satışı ve alkol alımı dahil olmak üzere çeşitli, birbiriyle alakası olmayan suçlardan dolayı kırbaç cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Bennett, “Uluslararası hukuk çerçevesinde açık bir şekilde yasaklanmış olan kırbaç cezası acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezadır” şeklinde ekledi.

Diğer eyaletlerde durum ne?

Eşcinsel ilişki için yaş sınırı heteroseksüel ilişki yaşından daha yüksek olsa da, eşcinsellik Endonezya’nın geri kalan bölgelerinde yasal. Endonezya dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülke ve Aceh dışındaki diğer bölgelerde insan haklarına daha saygılı yasalar uygulanıyor.