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Dünya

Endonezya'da bu kez de baraj tsunamisi

Endonezya'da bir barajın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 60 kişi öldü, çok sayıda kişi de kayboldu.

27 Mart 2009 02:00

Sık sık deprem ve volkan patlamalarıyla sarsılan Endonezya'da bu kez de başkent Cakarta yakınlarındaki bir barajın çökmesi sonucu en az 60 kişi öldü, çok sayıda kişi de kayboldu. 

Endonezya'da baraj felaketi - VİDEO

Bu kez de baraj tsunamisi - FOTOGALERİ

2004 yılında Hint Okyanusu tabanında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı tsunami Endonezya'da 220 bin kişinin ölmesine yol açmıştı.

Yaklaşık 400 evin sular altında kaldığı bu son olay hakkında bilgi veren yetkililer, günün ilk saatlerinde barajın çökmesiyle suların Cakarta yakınındaki Tangerang bölgesinde bulunan yerleşim yerini "küçük bir tsunami gibi" vurduğunu anlattı. Söz konusu bölgede suyun yüksekliğinin bazı yerlerde evlerin çatısına kadar ulaştığını söyledi.

Yetkililer, su baskınının insanların uykuda olduğu bir saatte geldiğini ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden yayın yapan bazı yerel televizyon kanallarının görüntülerinde, su üstünde sandalye, elbise gibi eşyanın yanı sıra cesetlerin yüzdüğü, otomobiller ve yerinden sökülen telefon direklerinin onlarca metre sürüklendiği görüldü.

Su baskınından sağ kurtulan görgü tanıkları, uyudukları sırada meydana gelen olayın "kabus gibi" göründüğünü, suyun tüm kapı ve pencerelerden bir anda dolmaya başladığını anlattı.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

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