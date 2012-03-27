Endonezya'da benzine zam protestosu

Endonezya'da, benzine zam yapılması planlarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce göstericiye polisin müdahale etmesi sonucu çatışma çıktı

Benzin fiyatlarının yüzde 30'dan fazla artırılması planına karşı bir araya gelen protestocular ülkenin pek çok kentinde gösteri düzenliyor

Makassar'da gösterilere katılan çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı, polisin protestoculara gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği bildirildi.

Sulavesi Adası'ndaki en büyük kent olan Makassar'da, çok sayıda yolun göstericiler tarafından kesildiği ve protestocuların polise taşla saldırdığı belirtiliyor.

Benzin fiyatlarının yüz 30'dan

Benzin fiyatlarının yüzde 30'dan fazla artırılması planına karşı bir araya gelen protestocular ülkenin pek çok kentinde gösteri düzenliyor.

Özellikle Cakarta'da gösteriler nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındığı, 20 bin güvenlik görevlisinin önemli noktalara yerleştirildiği belirtiliyor.