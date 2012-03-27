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Dünya

Endonezya'da benzine zam protestosu

Benzin fiyatlarının yüzde 30'dan fazla artırılmasının ardından bir araya gelen protestocular ülkenin pek çok kentinde gösteri düzenliyor

27 Mart 2012 17:44

 

Endonezya'da, benzine zam yapılması planlarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce göstericiye polisin müdahale etmesi sonucu çatışma çıktı
 
Benzin fiyatlarının yüzde 30'dan fazla artırılması planına karşı bir araya gelen protestocular ülkenin pek çok kentinde gösteri düzenliyor
 
Makassar'da gösterilere katılan çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı, polisin protestoculara gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği bildirildi. 
 
Sulavesi Adası'ndaki en büyük kent olan Makassar'da, çok sayıda yolun göstericiler tarafından kesildiği ve protestocuların polise taşla saldırdığı belirtiliyor.
 
 

Benzin fiyatlarının yüz 30'dan

 
 
Benzin fiyatlarının yüzde 30'dan fazla artırılması planına karşı bir araya gelen protestocular ülkenin pek çok kentinde gösteri düzenliyor. 
 
Özellikle Cakarta'da gösteriler nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındığı, 20 bin güvenlik görevlisinin önemli noktalara yerleştirildiği belirtiliyor.

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