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Dünya

Endonezya'da baraj çöktü: 50 ölü

Endonezya'da bir barajın çökmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 400 ev sular altında kaldı.

28 Mart 2009 02:00

Endonezya'da bir barajın çökmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 400 ev sular altında kaldı. 
 
Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki bir barajın çökmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 400 ev sular altında kaldı.

Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Rüstem Pakaya, olayda 50 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, barajın, çoğu kişinin uyuduğu günün ilk saatlerinde çökmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Barajın çökmesiyle suların Cakarta yakınında, Tangerang bölgesindeki yerleşim yerini ''küçük bir tsunami gibi'' vurduğu, söz konusu yerleşim yerinde su seviyesinin bazı bölgelerde evlerin çatısına kadar ulaştığı açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden yayın yapan bazı yerel televizyon kanallarının görüntülerinde, su üstünde sandalye, elbise gibi eşyanın yanı sıra cesetlerin yüzdüğü, otomobiller ve yerinden sökülen telefon direklerinin onlarca metre sürüklendiği görüldü.

Su baskınından sağ kurtulan görgü tanıkları, uyudukları sırada meydana gelen olayın ''kabus gibi'' göründüğünü, suyun tüm kapı ve pencerelerden bir anda dolmaya başladığını anlattı.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

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