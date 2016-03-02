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Dünya

Endonezya'da, 7.9'luk depremin ardından tsunami alarmı verildi!

Tsunami alarmının, Batı Sumatra, Kuzey Sumatra, Açe, Bengkulu ve Lampung için de geçerli olduğu kaydedildi

02 Mart 2016 17:05

Endonezya'nın güneybatısında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Büyük bir depremin meydana geldiği Endonezya'nın güneybatısında tsunami alarmı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada Endonezya'nın Sumatra adasının güneybatısında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Sumatra adasındaki Padang kentinin 808 km güneybatısı ve yerin 10 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Sumatra adasında da hissedilen depremle alakalı can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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