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Dünya

Endonezya'da 7,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - Endonezya'nın Sumatra Adası 7,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Sumatra Adası’nda tatil kenti Sibolga'nın 204 kilometre kuzey batısı olduğu belirtildi.

Depremin derinliği 46 kilometre olarak açıklanırken, henüz can veya mal kaybıyla ilgili bir bilgi yok. 7.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından en az 3 artçı şok meydana gelirken, tsunami olasılığının bulunduğu belirtildi.

2004 yılında Sumatra açıklarında meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.


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