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Dünya

Endonezya'da 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi!

Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra adası yakınlarında, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamasın agöre 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, Açe vilayetinin kıyılarında okyanusun 30 kilometre dibinde oluştuğu belirtildi.

Endonezya Jeolojik Araştırma Merkezi yetkililerinden Arif Akhir, tsunami uyarısında bulunduklarını açıkladı.

Endonezya, 'Pasifik Ateş Çemberi' olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bölgede bulunuyor.

Ülkede, 26 Aralık 2004'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.


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