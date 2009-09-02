Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'de meydana gelen depremin, Batı Java adasını vurduğu bildirildi ve sarsıntının büyüklüğü, ülkenin Meteoroloji Ajansı tarafından Richter ölçeğine göre 7 olarak duyuruldu.

Ajans, depremin Indramayu'nun 75 kilometre kuzeybatısında, 286 kilometre yerin altında meydana geldiğini kaydetti.



Depremin başkent Cakarta'da binaları salladığı ve büyük paniğe yol açtığı belirtildi.

Depremle ilgili gelen ilk haberlerde, depremin büyüklüğü ABD Meteoroloji Ajansı tarafından anlık büyüklük ölçeğine göre 7.3 olarak duyurulmuştu.

ABD Ajansı ayrıca, sarsıntının yerin çok fazla altında olması nedeniyle tsunami alarmı verilmesinin beklenmediğini kaydetti. Depremin şiddeti nedeniyle yapılarda büyük hasara yol açmış olabileceği belirtiliyor.

