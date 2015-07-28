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Dünya

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

İlk belirlemelere göre, deprem can ve mal kaybına sebep olmadı

28 Temmuz 2015 09:54

Endonezya'nın Papua Adası'nda yerel saatle 06.41'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu, depremin merkez üssünün Papua Adası'nda bulunan Jayapura şehrine bağlı Mamberamoraya ilçesi yakınları olduğunu belirtti.

İlk belirlemelere göre, yerin 49 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi merkezinin yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle can kaybı, yaralanma ve mal kaybına sebep olmadı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin 7,0 büyüklüğünde olduğunu, Jayapura'nın 247 kilometre batısındaki dağlık alanda, yerin 52,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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