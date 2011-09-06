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Dünya

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem HONG KONG (A.A)

06 Eylül 2011 01:36

-Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem HONG KONG (A.A) - 05.09.2011 - Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Banda Açe bölgesinin yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda, 52 kilometre derinde meydana geldiğini duyurdu. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, deprem, tsunami ve volkan patlamalarının sıkça olduğu ''Ateş Çemberi'' içinde bulunuyor. Endonezya'da 2004'te meydana gelen şiddetli deprem ve Hint Okyanusu'nda yol açtığı tsunami sonucu 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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