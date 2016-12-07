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Dünya

Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem; en az 41 ölü

Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildiriliyor

07 Aralık 2016 11:50

Endonezya'nın Açeh eyaletinde denizaltında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. En az 97 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremde can kaybının artmasından korkuluyor. Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

Depremin merkez üssü Sumatra Adası'nın güneydoğusundaki Sigli kenti. Depremin hissedilmesiyle geniş bir bölgede çok sayıda insan panikle evlerinden fırlayıp sokağa kaçtı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 05.03'te yeri sallayan depremin zeminin 19 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

BBC'ye konuşan yerel yetkili Said Mulyadi, yaşadıkları bölgenin şiddetli bir şekilde sarsıldığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Kurtarma ekipleri, enkazların altında canlı kalan insanları arıyor.

Bölgeden gelen haberlere göre, çok sayıda büyük iş makinesi yıkılan binaların enkazını kaldırmaya çalışıyor ve daha fazlasına da ihtiyaç var.

 

"Tsunami riski yok"

 

Endonezya meteoroloji yetkilileri, bir tsunami riskinin bulunmadığını açıkladı.

2004 yılında denizaltında meydana gelen tarihi depremin ardından ortaya çıkan dev tsunami dalgaları, 120 bin insanın ölümüne neden olmuştu.

Endonezya, yeryüzündeki en önemli fay hatlarından Pasifik Ateş Çemberi'nin üzerinde bulunuyor. Sumatra Adası, yıl içinde birçok kez depreme ev sahipliği yaptı.

 

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