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Dünya

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem CAKARTA (A.A)

16 Kasım 2011 10:29

-Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem CAKARTA (A.A) - 16.11.2011 - Endonezya'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ülkede paniğe neden oldu. Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu, ülkenin doğusundaki Papua'da Oksibil kentinin 34 kilometre güneybatısında, 57 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde deprem olduğunu kaydetti. Sabah saatlerinde bölgede hissedilen deprem nedeniyle Oksibil kentinde yaşayanların evlerinden sokağa döküldüğü, kentte can kaybı ya da büyük çaplı hasar olmadığı bildirildi.

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