-ENDONEZYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM CAKARTA (A.A) - 13.06.2011 - Endonezya takımadalarından Sulavezi adasının açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Çalışmalar Enstitüsünden (USGS) yapılan açıklama, depremin TSİ 16.31'de denizin 13 kilometre altında, Sulavesi adasında yer alan Manado kentinin 211 kilometre doğusunda meydana geldiğini ifade ediyor. Depremin büyüklüğünü 6,9 olarak ölçen Endonezya makamları, depremin tsunami yaratacak güçte olmadığını o nedenle tsunami alarmı verilmediğini belirtti. Yetkililer, hasar ya da can kaybı konusunda henüz bilgi ulaşmadığını kaydetti.