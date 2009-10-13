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Dünya

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

13 Ekim 2009 18:22

Endonezya'nın Celebes adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, 18 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Kuzey Celebes'in Melonguane bölgesinin 195 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olmadığı ve tsunami uyarısında bulunulmadığı açıklandı.

Endonezya'nın Sumatra adasının batısında 30 Eylülde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde resmi kaynaklara göre 809 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiş, BM ise sayının bini geçtiğini duyurmuştu.

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