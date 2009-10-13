Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, 18 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Kuzey Celebes'in Melonguane bölgesinin 195 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olmadığı ve tsunami uyarısında bulunulmadığı açıklandı.



Endonezya'nın Sumatra adasının batısında 30 Eylülde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde resmi kaynaklara göre 809 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiş, BM ise sayının bini geçtiğini duyurmuştu.