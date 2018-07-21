Endonezya'da 5.5 büyüklüğünde deprem: 1 kişi öldü, 23 evde hasar oluştu

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi öldü, 2 yaralandı, 23 binada ise hasar oluştu.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 5.5 büyüklüğündeki depremin, Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
''Tempo'' gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.
Depremin meydana geldiği bölgede 23 bina zarar gördü, 2 kişi hafif yaralandı.
Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.