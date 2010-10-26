-ENDONEZYA'DA 40 ÖLÜ, YÜZLERCE KAYIP CAKARTA (A.A) - 26.10.2010 - Endonezya'nın Sumatra adasının batısında dün meydana gelen şiddetli depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Su Ürünleri Dairesi'nin bölgedeki biriminden bir yetkili, tsunamide, 200 kişinin yaşadığı sahil köyü Betu Monga'daki evlerin yüzde 80'inin yıkıldığını, şimdiye kadar 40 kişinin cesetlerinin bulunduğunu, köyde çoğu çocuk ve kadın 160 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Depremden en fazla etkilenen Mentawai adalarında yerel yönetimin üst düzey yetkilisi Hendri Dori Satoko da Metro TV'ye yaptığı açıklamada, deprem ve tsunamiden sonra kaybolduğu belirtilen 380 kişinin yüksek yerlere çıkmış olabileceğini kaydetti. Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 8 ila 10 kişi taşıyan bir turist teknesinden depremden bu yana haber alınamadığı belirtildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Sumatra adasının batısındaki kentleri ve Mentawai adalarını vuran depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklamış, depremin, okyanus yatağının 20 kilometre altında meydana geldiğini bildirmişti. Ülkede 2004 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı tsunami 230 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.