-Endonezya'da "terlikli" isyan CAKARTA (A.A) - 03.01.2012 - Eskimiş, ucuz, plastik terlikler, Endonezyalıların adalet sistemine tepkilerinin sembolü oldu. Ülkenin kuzeyinde, polisin kullandığı bir misafirhanenin önünden eski bir çift terlik çalan 15 yaşındaki çocuğa yapılan kötü muameleye karşı tepki büyüyor. Çocuğun beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olması nedeniyle isyan eden insanlar, karakolların önüne eski terliklerini bırakarak olayı protesto ediyor. 2010 yılında, Palu'da okuldan dönerken terlikleri aşıran çocuk, daha sonra üç polis tarafından sorgulandı ve feci şekilde dövüldü. Suçlu bulunması halinde çocuk, çok sayıda terör ve uyuşturucu suçlusuyla aynı cezaya çarptırılarak beş yıl hapis yatacak. Cakarta'da öğretmenlik yapan Titis Anissa, "devleti dolandıranların bir tokatla kurtulduklarını" belirterek, "Peki ya yoksul bir genç 3 dolarlık terlikleri çalınca ne oluyor?" diye sordu. Palu'da yargılanan çocuğun davasının internet yoluyla da duyulması üzerine binlerce kişi karakolların ve savcılıkların kapısına terliklerini bırakmaya başladı. Ayrıca terlikleri çocuk tarafından çalınan polis görevlisi Ahmed Rüşdi Harahap'a "tazminat" olarak verilmek üzere bağışçılardan yaklaşık 1000 çift terlik toplandı. Palu'daki lise öğrencileri de yarın okula ayakkabı yerine terlikle gideceklerini açıkladılar.