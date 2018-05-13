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Dünya

Endonezya'da 3 kiliseye intihar saldırısı

Patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi

13 Mayıs 2018 12:13

Endonezya'nın en büyük ikinci kenti Surabaya'da üç kiliseyi hedef alan intihar bombacıları en az 11 kişinin ölümüne yol açtı.

Birkaç dakika arayla düzenlenen saldırılarda 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.

2005'te Bali'de 20 kişiyi öldüren üç intihar saldırısından beri ülkede düzenlenen bu en ölümcül saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Televizyonlarda yer alan görüntülerde kiliselerden birinin girişinde dağılmış bir enkaz gözüküyor.

Dünyada en fazla Müslüman nüfusun bulunduğu Endonezya'da son aylarda İslamcı militanların saldırılarında bir artış görülüyor.

Bugün yerel saatle 07:30'da gerçekleşen saldırılardan birinin yanında çocuklarla birlikte kiliseye giren bir kadın tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlerde yetkililerin, diğer kiliselere yönelik saldırı planlarını engellediği aktarıldı.

IŞİD'den ilham alan örgüt baş şüpheli

Endonezya İstihbarat Teşkilatı'ndan Wawan Purwanto, IŞİD'den ilham alan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) adlı grubun en büyük şüpheli olduğunu söyledi.

Purwanto saldırıların Mayıs başında başkent Cakarta'nın dışındaki bir yüksek güvenlikli cezaevinde İslamcı militanların düzenlediği, 36 saat süren ve beş güvenlik gücünün ölümüne yol açan çatışmayla bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Endonezya nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman, geri kalanları ise Hristiyan, Hindu ve Budist.

Ülkedeki Hristiyan liderler, saldırının ardından sükunet çağrısında bulundu.

Endonezya Kiliseler Komünyonu, Pazar günü yayınladığı açıklamada "Terör tehditleriyle yüzleşirken korkmamıza gerek yok. Bu işi hükümetin ellerine bırakmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de saldırıyı kınadı ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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